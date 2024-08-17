Российский «Искандер» уничтожил два ЗРК Patriot под Днепром — видео

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Расчёты российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили две установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Они базировались в Днепропетровской области.
Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовало видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как аэроразведка обнаружила американскую зенитную систему в момент пуска противоракет. Это произошло в районе населённого пункта Любимовка в Днепропетровской области. Координаты целей были переданы ракетчикам, после чего по ним отработали «Искандеры».
Судя по характерным множественным разрывам, при атаке была применена кассетная боевая часть. Это позволило накрыть одним залпом больший участок территории. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65.
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Александр Бойцов