Латвийского экс-депутата Европарламента объявили в международный розыск

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Бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Об этом проинформировал портал LETA.
Уточняется, что в конце прошлого месяца отдел международного сотрудничества Генпрокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест политика. Согласно данным источника, экс-депутат в настоящее время проживает в РФ.
Отмечается, что уголовный процесс в отношении Мамыкина начался в 2023 году, когда он выступил в эфире телеканала «Россия 1» с заявлениями в поддержку спецоперации на Украине. Примечательно, что бывший политик, по его же словам, на прошедших выходных побывал в Латвии.
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