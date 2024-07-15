Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции украинцев

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Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли пятнадцать граждан Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте пограничников.
Уточняется, что незаконное пересечение границы произошло в прошлом месяце. В результате была установлена личность 29-летнего гражданина Молдавии, причастного к организации незаконных действий. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Сотрудники погранслужбы узнали об этой ситуации, когда двое из попавших в страну граждан Украины решили отправиться в Румынию.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Сотрудники погранслужбы узнали об этой ситуации, когда двое из попавших в страну граждан Украины решили отправиться в Румынию.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова