В НАТО рассказали о важном сигнале для России

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Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России. Об этом заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi.
Шиллеманс отметил, что цель «усиленного присутствия» Североатлантического альянса в Литве заключается в обеспечении безопасности населения и якобы сдерживании сил РФ. По словам военного, именно по этим причинам солдаты НАТО тренируются и «демонстрируют свои способности как литовцам, так и РФ».
Комбат заключил, что еще одной причиной нахождения большого количества войск блока является якобы угроза для Литвы со стороны России. Шиллеманс также призвал Россию не угрожать Европе.
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