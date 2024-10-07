Стало известно, где активизировались бои в Запорожской области

В Запорожской области активизировались бои за село Каменское, которое находится на степногорском участке фронта на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его данным, инициатива сейчас за бойцами ВС РФ, которые оттесняют противника к окраинам населенного пункта.