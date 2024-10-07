Стало известно, где активизировались бои в Запорожской области

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В Запорожской области активизировались бои за село Каменское, которое находится на степногорском участке фронта на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его данным, инициатива сейчас за бойцами ВС РФ, которые оттесняют противника к окраинам населенного пункта.
«Активизировались бои, которые сейчас идут в самом селе Каменское, часть которого удерживают украинские боевики. Штурмовые отряды нашей армии добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю, оттесняя противника к северным окраинам села и за него», — приводят в агентстве слова собеседника.Каменское — село, расположенное недалеко от города Степногорска, который на данный момент удерживается ВСУ. Именно из этого города открывается дорога на областной центр Запорожье.
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