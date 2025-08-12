Стало известно, прибудет ли Зеленский на Аляску в дни переговоров Путина и Трампа

12 августа 2025, 17:00

ТАСС: прибытия Зеленского в США в дни переговоров Путина и Трампа не ожидается

Владимир Зеленский

По данным ТАСС, приезд Владимира Зеленского на Аляску во время встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — не предполагается.