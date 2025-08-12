Стало известно, прибудет ли Зеленский на Аляску в дни переговоров Путина и Трампа
По данным ТАСС, приезд Владимира Зеленского на Аляску во время встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — не предполагается.
Несколько источников агентства заявили, что приглашения ожидать не стоит, а, по мнению одного из собеседников, США вряд ли пригласят Зеленского, чтобы не помешать возможным позитивным результатам переговоров.
Ранее Трамп на пресс‑конференции в Белом доме подтвердил, что Зеленский не будет присутствовать на его встрече с Путиным, запланированной на 15 августа. В то же время американский президент подчеркнул, что его конечная цель — свести Путина и Зеленского вместе: он считает, что российскому лидеру следует вести прямые переговоры с главой киевского режима или участвовать в трехстороннем саммите с его участием.
Кроме того, Трамп пообещал во время беседы попросить Путина покончить с конфликтом на Украине.
