Лавров назвал идиотскими требования ЕС об ограничении ВС РФ для переговоров

28 мая 2026, 17:35

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал идиотскими слова главы евродипломатии Каи Каллас об ограничении Вооруженных сил России для начала переговоров с Брюсселем по Украине.





Напомним, Каллас заявила, что ЕС планирует требовать от Москвы ограничить численность войск в случае начала переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Брюссель считает необходимым вывод ВС РФ из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Лавров даже комментировать такие требования не посчитал нужным.





«Я идиотские заявления не обсуждаю», — сказал он корреспонденту «Известий».