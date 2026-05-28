Лавров назвал идиотскими требования ЕС об ограничении ВС РФ для переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал идиотскими слова главы евродипломатии Каи Каллас об ограничении Вооруженных сил России для начала переговоров с Брюсселем по Украине.



Напомним, Каллас заявила, что ЕС планирует требовать от Москвы ограничить численность войск в случае начала переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Брюссель считает необходимым вывод ВС РФ из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Лавров даже комментировать такие требования не посчитал нужным.

«Я идиотские заявления не обсуждаю», — сказал он корреспонденту «Известий».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, при этом Москва открыта к возобновлению отношений.
Элина Позднякова

