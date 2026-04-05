«Мне кажется, это пора уже сделать»: Ушаков дал Каллас один совет ее же фразой

05 апреля 2026, 18:17

Помощник Путина Ушаков посоветовал Кае Каллас выпить

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал заявления главы евродипломатии Каи Каллас.





Он напомнил, что на фоне ее утверждений о якобы нападении России на 19 стран за последние сто лет единственной запомнившейся фразой с её стороны стало предложение «выпить». Ранее Кая Каллас уже неоднократно делала схожие заявления о 19 странах, не приводя конкретного списка.





«Мне кажется, она одну фразу за всю историю своей работы произнесла — такую, ну, интересную, я бы сказал. Она сказала что-то такое: «Пора выпить». Вот, мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», — прокомментировал Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.