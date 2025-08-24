Глава МИД Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой режима
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому каналу NBC заявил, что Москва рассматривает Владимира Зеленского как де-факто «главу режима» и готова встретиться с ним в этом качестве, но при этом считает его конституционно нелегитимным.
По словам Лаврова, признание фактического статуса не равнозначно признанию легитимности: когда речь идёт о подписании юридических документов, важно, чтобы было ясно, что сторона, ставящая подпись, обладает соответствующими полномочиями.
Он подчеркнул, что нельзя устраивать встречу лишь ради совместной фотографии и возможности объявить о признании легитимности. Встреча, добавил министр, должна быть тщательно подготовлена, а вопрос того, кто будет подписывать документы со стороны Украины, остаётся принципиальным.
