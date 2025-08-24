Глава МИД Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой режима

24 августа 2025, 16:47

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому каналу NBC заявил, что Москва рассматривает Владимира Зеленского как де-факто «главу режима» и готова встретиться с ним в этом качестве, но при этом считает его конституционно нелегитимным.