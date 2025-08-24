Мединский сделал заявление об «обменном фонде» Украины
Мединский: украинский «обменный фонд» приближается к нулю
Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Киев при подготовке нового обмена отбирал пленных, и по его оценке «обменный фонд» Украины приближается к нулю.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что Россия вернула с контролируемых Киевом территорий 146 российских военнослужащих.
«Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Это хорошо. У нас же еще — тысячи пленных ВСУ. По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь «отбирал», на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому», — высказался Мединский в Telegram.
Перед этим уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в соцсетях видео с россиянами, вывезенными из украинской Сумщины; кадры распространило РИА Новости. По её словам, речь идёт о восьми жителях Курской области, которые находились на территории Украины с февраля этого года.
Организацию их возвращения обеспечили администрация президента, Минобороны, МИД и ФСБ, а омбудсмен лично встретила земляков в Белоруссии. Москалькова подчеркнула, что переживания и эмоции спасённых тяжело передать словами — им пришлось пройти через серьёзные испытания и испытать психологическое давление.