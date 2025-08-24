Мединский сделал заявление об «обменном фонде» Украины

24 августа 2025, 17:11

Мединский: украинский «обменный фонд» приближается к нулю

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru/)

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Киев при подготовке нового обмена отбирал пленных, и по его оценке «обменный фонд» Украины приближается к нулю.





Ранее Минобороны РФ сообщало, что Россия вернула с контролируемых Киевом территорий 146 российских военнослужащих.





«Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Это хорошо. У нас же еще — тысячи пленных ВСУ. По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь «отбирал», на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому», — высказался Мединский в Telegram.