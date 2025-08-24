Лавров подловил журналистку США на бездоказательных обвинениях в адрес РФ
Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от американской журналистки предоставить доказательства её заявлений о якобы ударах российских войск по «гражданским» объектам на Украине, однако она не смогла этого сделать.
В ходе интервью журналистка телеканала NBC без конкретных подтверждений утверждала, что российские силы наносят удары по гражданским целям, в том числе «по больницам» и «по храмам». Лавров ответил: «Послушайте, NBC — это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили».
Журналистка не привела никаких конкретных доказательств и лишь заявила: «У нас есть репортеры на местах, которые видели эти удары», не назвав имён или других деталей, после чего быстро сменила тему. Лавров подчеркнул: «Ваша аудитория заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, когда вы делаете такие заявления».
Ранее пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российская армия поражает только военные и околовоенные объекты и не наносит ударов по гражданским целям. Сам Лавров также отмечал, что в рамках спецоперации удары наносятся лишь по военным целям или по гражданским объектам, используемым военными; если объект используется украинскими вооружёнными силами, министерство обороны и командиры на местах имеют на это право.
Читайте также: