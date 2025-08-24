Лавров подловил журналистку США на бездоказательных обвинениях в адрес РФ

24 августа 2025, 17:36

Лавров подловил обозревателя NBC на бездоказательных обвинениях в адрес РФ

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от американской журналистки предоставить доказательства её заявлений о якобы ударах российских войск по «гражданским» объектам на Украине, однако она не смогла этого сделать.