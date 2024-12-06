«Изуверство»: депутат осудил химическую атаку ВСУ на Курскую область

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не ставила своей задачей уничтожение людей на Украине. По его словам, подобные цели, напротив, декларируют представители украинского режима, включая президента Владимира Зеленского и его окружение.