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Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет осудил действия Вооруженных сил Украины, связанные с применением химического оружия в Курской области.
По его мнению, этот акт является бесчеловечным и должен быть квалифицирован как международное преступление против мирного населения, передает РИА Новости.
12 августа произошла атака, когда украинские войска использовали кассетные боеприпасы с запрещенными удушающими веществами. В результате пострадали более 20 человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стали известны детали интервью Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем министр иностранных дел России рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине.
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12 августа произошла атака, когда украинские войска использовали кассетные боеприпасы с запрещенными удушающими веществами. В результате пострадали более 20 человек.
«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — возмутился Шеремет.Депутат подчеркнул, что ответственность за произошедшее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, а также на западных странах, поддерживающих действия Киева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стали известны детали интервью Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем министр иностранных дел России рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине.
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Мария Моисеева