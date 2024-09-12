Лавров оценил обстановку вокруг Курской АЭС на сегодняшний день

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Обстановка вокруг Курской АЭС остается очень напряженной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
«В районе Курской атомной электростанции очень напряженная ситуация», — сказал он.Министр напомнил о попытках ВСУ бить по Ленинградской, Калининской и Запорожской АЭС. Ситуацию вокруг последней на момент 11 августа он назвал «буквально на грани катастрофы», когда после обстрела украинской стороной там разгорелся пожар, серьезно повредивший одну охлаждающую башню.
«Это серьезная ситуация. Запад на нее посмотрел легкомысленно, я бы сказал. Хотя действия их марионеток могут в итоге привести к катастрофе подобной чернобыльской, от которой пострадает прежде всего Европа», — отметил Лавров.Ранее Лавров сообщал, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве.
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