Контрудар ВС РФ в Курской области и успехи в Украинске: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
К началу третьих суток российского контрнаступления в Курской области постепенно замедляется, ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в Глушковском районе, тем временем уже большая часть Украинска на Покровском направлении находится под российским контролем, украинские части отходят из города. Здесь ВС РФ взяли Лысовку, до Покровска (Красноармейска) остается пять км.
Последние новости с основных направлений и из Курской области по состоянию на 12 сентября приводит редакция «Радио 1».
Контрнаступление ВС РФ в Курской области проходит успешно, однако медленнее, чем в первый день, когда на внезапность стала основной причиной успеха наших войск. На второй день российского контрудара ВСУ перестали паниковать, а действия противника приобрели осмысленность и упорство.
На главном участке прорыва от Коренево до Бяхово наши части 155-й бригады морпехов сумели зайти и закрепиться в Обуховке. Одновременно с ними части 51-го полка ВДВ встретили упорное сопротивление боевиков ВСУ в западной части села Снагость. Однако к вечеру взяли населенный пункт в клещи, уже к утру сопротивление противника было подавлено. Таким образом, ВС РФ создали предпосылки для удара на Любимовку, которая является важнейшим населенным пунктом обороны ВСУ на данном участке. Почти сразу за Любимовкой находится хутор Зеленый Шлях, занятие которого приводит всю группировку ВСУ севернее в состояние оперативного окружения.
На курско-сумской границе южнее Глушково, вчера противник показал намерение ударить нашим наступающим частям в тыл. Во второй половине второго дня смогли подвести резервы и ввели в бой танки, но были остановлены. По скоплениям украинских войск у границы были нанесены удары средствами дальнего поражения. Однако, попытки прорыва на этом направлении могут повториться в ближайшее время.
Предполагается, что сегодня накал боев в Курской области будет только нарастать.
Боевики ВСУ отходят из Украинска. Уже большая часть города находится под контролем армии России. Украинские подразделения остаются только в западной части.
Армия России также наступает севернее Новогродовки и ведет бои в Гродовке.
В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. Введенные в строй резервы ВСУ позволяют им по большей части удерживать рубежи. Севернее Селидово сообщают о боях в Сухом Яре и восточной части Лысовки. При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что Лысовка уже находится под российским контролем. Украинские ресурсы это подтверждают и сообщают, что после падения Лысовки трасса «Покровск-Селидово» оказывается под огневым контролем ВС РФ. До Покровска остается пять км.
Тем временем ракетным ударом уничтожен мост между Покровском (Красноармейском) и Мирноградом. Поступают сообщения, что в Покровске полностью отключены газ и вода, фиксируются и перебои с подачей электроэнергии.
Потеря Покровска приведет к тому, ВСУ в Константиновке и Часов Яре останутся без основного пути снабжения с северо-востока, а российские войска приблизятся к западной границе Донецкой области.
Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских войск на данном направлении несколько замедлилось. Армия России стремится полностью окружить Угледар, штурмовать город пока задача не стоит.
К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3». Российское командование подводит резервы для усиления позиций ВС РФ.
В Торецке российские бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. Также идут бои в районе Нелеповки и к западу от Дружбы.
На главных полях сражений на востоке Россия одерживает верх, признают западные СМИ.
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Курская область
Контрнаступление ВС РФ в Курской области проходит успешно, однако медленнее, чем в первый день, когда на внезапность стала основной причиной успеха наших войск. На второй день российского контрудара ВСУ перестали паниковать, а действия противника приобрели осмысленность и упорство.
На главном участке прорыва от Коренево до Бяхово наши части 155-й бригады морпехов сумели зайти и закрепиться в Обуховке. Одновременно с ними части 51-го полка ВДВ встретили упорное сопротивление боевиков ВСУ в западной части села Снагость. Однако к вечеру взяли населенный пункт в клещи, уже к утру сопротивление противника было подавлено. Таким образом, ВС РФ создали предпосылки для удара на Любимовку, которая является важнейшим населенным пунктом обороны ВСУ на данном участке. Почти сразу за Любимовкой находится хутор Зеленый Шлях, занятие которого приводит всю группировку ВСУ севернее в состояние оперативного окружения.
На курско-сумской границе южнее Глушково, вчера противник показал намерение ударить нашим наступающим частям в тыл. Во второй половине второго дня смогли подвести резервы и ввели в бой танки, но были остановлены. По скоплениям украинских войск у границы были нанесены удары средствами дальнего поражения. Однако, попытки прорыва на этом направлении могут повториться в ближайшее время.
Предполагается, что сегодня накал боев в Курской области будет только нарастать.
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Покровское направление
Боевики ВСУ отходят из Украинска. Уже большая часть города находится под контролем армии России. Украинские подразделения остаются только в западной части.
Армия России также наступает севернее Новогродовки и ведет бои в Гродовке.
В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. Введенные в строй резервы ВСУ позволяют им по большей части удерживать рубежи. Севернее Селидово сообщают о боях в Сухом Яре и восточной части Лысовки. При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что Лысовка уже находится под российским контролем. Украинские ресурсы это подтверждают и сообщают, что после падения Лысовки трасса «Покровск-Селидово» оказывается под огневым контролем ВС РФ. До Покровска остается пять км.
Тем временем ракетным ударом уничтожен мост между Покровском (Красноармейском) и Мирноградом. Поступают сообщения, что в Покровске полностью отключены газ и вода, фиксируются и перебои с подачей электроэнергии.
Потеря Покровска приведет к тому, ВСУ в Константиновке и Часов Яре останутся без основного пути снабжения с северо-востока, а российские войска приблизятся к западной границе Донецкой области.
Угледарское направление
Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских войск на данном направлении несколько замедлилось. Армия России стремится полностью окружить Угледар, штурмовать город пока задача не стоит.
К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3». Российское командование подводит резервы для усиления позиций ВС РФ.
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Торецкое направление
В Торецке российские бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. Также идут бои в районе Нелеповки и к западу от Дружбы.
ВС РФ одерживают верх на главных направлениях СВО
На главных полях сражений на востоке Россия одерживает верх, признают западные СМИ.
«Москва нацелена на два главных завоевания, которые дадут ее войскам значительное преимущество — Покровск и Часов Яр. Кроме того, российские войска возобновили наступление на Торецк, Курахово и Угледар, пытаясь использовать в своих интересах изрядно поредевшую линию фронта Украины», — пишет The Wall Street Journal.
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Элина Позднякова