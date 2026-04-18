Достижения.рф

Лавров заявил, что у России может лопнуть терпение

Глава МИД Лавров призвал не называть РФ «бумажным тигром»
Фото: istockphoto/ser-alim

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не проводить параллели между Россией и НАТО, которых президент США Дональд Трамп назвал «бумажным тигром».



Как передает ТАСС, глава российской дипломатии предостерег от подобных характеристик в адрес Москвы. Он также напомнил о терпении, присущем российскому народу, отметив, что оно не безгранично.

«Мы говорим: «Бог терпел и нам велел». Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия», — резюмировал министр.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0