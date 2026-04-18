Глава МИД Лавров: Зеленский в 2014 году просил дать Донбассу говорить на русском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году Владимир Зеленский, тогда ещё не занимавший пост президента, призывал обеспечить жителям Донбасса право говорить на русском языке. Однако впоследствии его риторика кардинально изменилась.





По словам министра, глава киевского режима также призывал тех, кто ощущает связь с русской культурой, «ради будущего своих детей и внуков проваливать» в Россию. Лавров резюмировал, что «с тех пор Зеленский в интервью, которые в том числе были и до начала специальной военной операции, называл русских «существами», пишет RT.



Ранее Сергей Лавров призвал не проводить аналогии между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, который ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал как «бумажного тигра». Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел РФ предостерег от применения подобных характеристик в адрес Москвы.



Кроме того, дипломат напомнил о терпении, традиционно присущем российскому народу, подчеркнув, что оно имеет свои пределы.



