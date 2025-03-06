Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором и обвинил в истерике

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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президента Франции Эммануэля Макрона диктатором, а его слова об агрессии России истеричными. Об этом пишут РИА Новости.
«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. Поэтому сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — поделился Шеремет с агентством.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. Свои слова он объяснил намерением РФ увеличить численность армии на 300 тысяч человек к 2030 году.
Помимо этого президент республики допустил возможность размещения европейский военных на Украине. Макрон отметил, что это произойдет только после урегулирования конфликта.
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Иван Мусатов