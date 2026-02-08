Достижения.рф

Лавров ответил, что ждет Европу в случае нападения на Россию

Лавров: В случае нападения Европы, Россия полноценно ответит
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва ответит всеми доступными средствами в случае нападения со стороны Европы. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.



В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью «сдерживания агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе.

«Это будет полноценный военный ответ», — сказал дипломат.

Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия не намеревается нападать на другие страны. При этом, по утверждению российской стороны, западные политики регулярно говорят о «российской угрозе», чтобы переключить внимание общества с внутренних проблем.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0