Лавров ответил, что ждет Европу в случае нападения на Россию
Лавров: В случае нападения Европы, Россия полноценно ответит
Москва ответит всеми доступными средствами в случае нападения со стороны Европы. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью «сдерживания агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе.
«Это будет полноценный военный ответ», — сказал дипломат.
Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия не намеревается нападать на другие страны. При этом, по утверждению российской стороны, западные политики регулярно говорят о «российской угрозе», чтобы переключить внимание общества с внутренних проблем.