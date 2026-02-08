Лавров ответил, что ждет Европу в случае нападения на Россию

08 февраля 2026, 22:02

Лавров: В случае нападения Европы, Россия полноценно ответит

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва ответит всеми доступными средствами в случае нападения со стороны Европы. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.





В последние годы Россия фиксирует беспрецедентный рост активности НАТО у западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью «сдерживания агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил блока в Европе.





«Это будет полноценный военный ответ», — сказал дипломат.