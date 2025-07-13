Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в освобождении Курской области
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь Северной Кореи в освобождении Курской области. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Согласно информации ведомства, Пхеньян поддерживает действия Москвы в рамках специальной военной операции.
Сергей Лавров и Ким Чен Ын обсудили двустороннюю повестку дня. Они поговорили о напряженности в Северо-Восточной Азии, подчеркнув, что причиной этого является наращивание военной активности Штатами и их союзниками.
Глава МИД РФ прибыл в КНДР на переговоры в субботу, 12 июля.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
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