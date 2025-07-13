Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в освобождении Курской области

13 июля 2025, 09:58

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь Северной Кореи в освобождении Курской области. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.