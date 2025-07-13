Боец ВС РФ нашел боевика ВСУ по восковой свече
Военкор Рожин: Российский боец Руслан нашел боевика ВСУ по восковой свече
Российский боец по имени Руслан обнаружил укрывавшихся в подвале боевиков ВСУ по признаку горящей восковой свечи. Этим инцидентом поделился военный корреспондент Борис Рожин в своих соцсетях.
По информации Рожина, военнослужащий обратил внимание на дым, поднимавшийся из-под укрывного материала. Его это насторожило, и быстрая скорость реакции бойца РФ позволила вычислить врага.
«Наш боец нашел ВСУшника в подвале по восковой свече. Руслан заметил дым из-под покрывала и сразу понял, что там кто-то прячется», — поделился Рожин.В подвале находились опытные бойцы националистического батальона «Волки Да Винчи». Это формирование Сухопутных войск ВСУ было создано в 2014 году на базе запрещенных в России террористических организаций.
«В следующем подвале его встречали уже с дулом у двери — туда тоже полетела взрывчатка», — добавил военкор.После ликвидации угрозы российские военные изъяли шевроны и флаг противника в качестве трофейных доказательств.
12 июля сообщалось, что в батальоне «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства. Побеги происходят на фоне ранений, либо военные самовольно бросают позиции. Подразделение все еще считается элитным, несмотря на подобные события.