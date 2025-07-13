Боец ВС РФ нашел боевика ВСУ по восковой свече

13 июля 2025, 04:37

Военкор Рожин: Российский боец Руслан нашел боевика ВСУ по восковой свече

Фото: iStock/Satakorn

Российский боец по имени Руслан обнаружил укрывавшихся в подвале боевиков ВСУ по признаку горящей восковой свечи. Этим инцидентом поделился военный корреспондент Борис Рожин в своих соцсетях.





По информации Рожина, военнослужащий обратил внимание на дым, поднимавшийся из-под укрывного материала. Его это насторожило, и быстрая скорость реакции бойца РФ позволила вычислить врага.





«Наш боец нашел ВСУшника в подвале по восковой свече. Руслан заметил дым из-под покрывала и сразу понял, что там кто-то прячется», — поделился Рожин.

«В следующем подвале его встречали уже с дулом у двери — туда тоже полетела взрывчатка», — добавил военкор.