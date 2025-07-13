За ночь над регионами России сбиты 36 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 26 дронов ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Воронежской областью, по три — над Липецкой и Нижегородской областями. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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