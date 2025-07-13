Военнослужащие РФ вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области
Марочко: ВС России почти на 3 км вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ почти на три километра в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Марочко отметил, что украинские инженерные службы пытаются сдержать наступление, экстренно устанавливая минные заграждения и возводя фортификационные сооружения на пути российских подразделений. По его словам, это подтверждает динамику продвижения.
«(ВСУ) пытаются (...) строить какие-то фортификации и заграждения для противодействия нашей технике и личному составу», — поделился он.Эксперт подчеркнул стратегическое значение операции: наступление в Днепропетровской области создаст условия для ускоренного освобождения ДНР. Благоприятный рельеф местности позволит обойти укрепленные позиции ВСУ на западных высотах Донецкой Народной Республики, где боевики создали мощные оборонительные рубежи.
Ранее сообщалось, как российский боец по имени Руслан обнаружил укрывавшихся в подвале боевиков ВСУ по признаку горящей восковой свечи.