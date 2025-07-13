Военнослужащие РФ вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области

13 июля 2025, 06:35

Марочко: ВС России почти на 3 км вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ почти на три километра в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.





Марочко отметил, что украинские инженерные службы пытаются сдержать наступление, экстренно устанавливая минные заграждения и возводя фортификационные сооружения на пути российских подразделений. По его словам, это подтверждает динамику продвижения.





«(ВСУ) пытаются (...) строить какие-то фортификации и заграждения для противодействия нашей технике и личному составу», — поделился он.