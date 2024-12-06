Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его риторику и действия в отношении людей русской культуры.
Лавров отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что заявления Зеленского, включая его слова о жителях Донбасса и тех, кто чувствует связь с русской культурой, являются проявлением националистической позиции.
По словам Лаврова, еще в 2021 году Зеленский, нарушая Минские соглашения, вел военные действия против Донбасса. Тогда он заявлял, что людям, связанным с русской культурой, лучше покинуть Украину ради будущего своих детей.
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По словам Лаврова, еще в 2021 году Зеленский, нарушая Минские соглашения, вел военные действия против Донбасса. Тогда он заявлял, что людям, связанным с русской культурой, лучше покинуть Украину ради будущего своих детей.
«В то время он вел войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений. Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию», — объяснил Лавров.На фоне этого стремление Зеленского восстановить территориальную целостность своей страны и вернуть в нее людей русской культуры Лавров назвал неадекватным.
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Мария Моисеева