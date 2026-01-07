Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском
Российский командир гаубицы Д-30 с позывным «Чан» рассказал РИА Новости о своем героическом поступке. Во время боевой работы его орудия он получил ранение, но это не помешало ему продолжить выполнять задачу.
Сослуживцы быстро обработали рану и доставили мужчину в полевой госпиталь. После оказания первой помощи «Чан» попросил руководство вернуть его на боевые позиции. Командование согласилось, и солдат вернулся к своему расчету.
Вместе с командой военный успешно уничтожил склад боекомплектов противника под Купянском. Его действия подняли боевой дух сослуживцев и помогли точно отработать цели. За проявленную отвагу командир получил медаль «За отвагу».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
