Раненый командир орудия уничтожил склад ВСУ под Купянском

07 января 2026, 07:00

РИА Новости: раненый командир гаубицы не покинул позицию и уничтожил склад ВСУ

Фото: iStock/Mr-Tigga

Российский командир гаубицы Д-30 с позывным «Чан» рассказал РИА Новости о своем героическом поступке. Во время боевой работы его орудия он получил ранение, но это не помешало ему продолжить выполнять задачу.