Во Львове часть больниц и коммунальный транспорт отключили от электроснабжения
Во Львове с ночи отключили от электроснабжения часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Мэр города Андрей Садовой сообщил об этом в своих соцсетях.
Причиной этого стало изменение подхода правительства к определению критичности объектов. Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы подлежат отключениям по графикам. Садовой назвал эту ситуацию нонсенсом и выразил недовольство. Он пытается связаться с правительством, чтобы решить возникшую проблему. Мэр призывает к скорейшему исправлению этой ошибки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей Львова.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: