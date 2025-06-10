В Казани и Самаре временно остановлена работа аэропортов
В аэропортах Казани и Самары была временно приостановлена работа для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Самара... в аэропорту Казань», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Также в ночь на 10 июня была приостановлена работа аэропортов Тамбова и Саратова. Введение ограничений на прием и вылет самолетов зафиксированы и в Калуге. Помимо этого приостановление работы вводились во всех аэропортах Москвы. Во всех случаях причиной введения ограничений являлось обеспечение безопасности полетов.