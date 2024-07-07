Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области

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Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных и заняли опорный пункт ВСУ в глубине обороны в Харьковской области. Подробности операции рассказал командир танкового соединения с позывным Рубин. Об этом пишет ТАСС.
По словам офицера, задача была трудной – необходимо было зайти на 2,5 км вглубь обороны противника. Он отметил, что когда бойцы ВС РФ продвинулись на 700 метров, то забрали сначала четверых пленных и радиостанцию.
Рубин отметил, что российские военнослужащие «разыграли врага». На следующий день пришла смена ВСУ, которую также забрали в плен. Боец ВС РФ подчеркнул, что на его памяти это первое подобное задание.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Рубин отметил, что российские военнослужащие «разыграли врага». На следующий день пришла смена ВСУ, которую также забрали в плен. Боец ВС РФ подчеркнул, что на его памяти это первое подобное задание.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова