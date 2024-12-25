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Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях специальной военной операции, нанося удары по позициям Вооруженных сил Украины в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Интенсивные бои наблюдаются в районе Торецка и Краснолимана. О ситуации в курском приграничье и на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
В Суджанском районе Курской области российские подразделения активно наступают. Бойцам осталось всего несколько километров до административного центра — Суджи. Также сообщается о том, что российские войска вытеснили противника из Черкасской Конопельки и продвигаются к югу от Суджи. Министерство обороны России пока не комментирует эту информацию.
В ходе наступательных действий в Курской области российские военные уничтожили подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости представители силового ведомства РФ. По их данным, это произошло в районе населенного пункта Леонидово. Также отмечается, что российские бойцы ликвидировали четырех украинских военнослужащих во время перестрелки, а трое других были взяты в плен.
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Купянское направление
На Купянском направлении российская группировка продолжает увеличиваться. Стратегический плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной укрепляется, создавая основу для будущих наступательных операций.
В 5 километрах от Двуречной, в районе села Западное, идут бои, направленные на обеспечение безопасности плацдарма и очистку путей для дальнейших манёвров. В Загрызово российские войска вытеснили противника из центральной части села, фактически установив контроль над ним. Ожидается официальное подтверждение освобождения населённого пункта, что закрепит успех на этом участке фронта.
Харьковское направление
На Харьковском фронте ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. Особое внимание привлекло видео с российским флагом, установленным на вышке связи в селе Старица, которое контролируется российскими войсками. Южная часть населённого пункта продолжает оставаться в так называемой серой зоне. Захват вышки является важным тактическим достижением, обеспечивающим контроль над коммуникациями в районе.
Торецкое направление
В районе Торецка российские силы продвинулись в поселке Крымское и на западных окраинах, где подразделения провели механизированную атаку в сторону центра Щербиновки. Активные действия помогают сковывать резервы противника.
Часовоярское направление
В Часов Яре, в микрорайоне Северный, российские войска продвинулись вглубь района. Однако на огнеупорном заводе украинская сторона смогла подвести дополнительные резервы, что временно вынудило российские подразделения отступить. В микрорайоне Новый продолжаются столкновения между расчётами FPV-дронов, а боевые действия продолжаются в восточной части района.
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Северское направление
На Северском направлении российские разведывательные подразделения успешно предотвратили попытку танковой атаки со стороны ВСУ. Благодаря оперативным действиям удалось избежать угрозы прорыва линии обороны и сохранить занятые позиции. Линия фронта в этом районе остаётся стабильной, что свидетельствует о надёжности оборонительных рубежей.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются интенсивные бои. Российские силы установили контроль над двумя третьими территории села Терны и активно наступают на оставшуюся часть населённого пункта. Противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские войска сохраняют инициативу и постепенно продвигаются вперёд.
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Покровское направление
На Покровском фронте также идут ожесточённые столкновения в окрестностях Новоторецкого, Воздвиженки, а также на линии Песчаное – Сухой Яр. В восточной части посёлка Дачное ВСУ пока удерживают свои позиции, но на юге российские подразделения продвигаются в районах Волково, Солёное и Нововасильевка.
В районе Украинка – Заря российские войска освободили около 5 квадратных километров территории, выравнивая линию фронта. На участке Красное – Петропавловка – Старые Терны наши подразделения продолжают пробивать оборонительные позиции ВСУ, приближаясь к Андреевке.
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