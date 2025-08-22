Достижения.рф

Лавров прокомментировал условие встречи Путина и Зеленского

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, если будет повестка дня для саммита
Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.



Министр сообщил, что президент России готов провести встречу с Зеленским, как только будет подготовлена повестка дня для саммита. В настоящее время такой документ отсутствует.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский потребовал компенсации от России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

