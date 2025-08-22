Лавров прокомментировал условие встречи Путина и Зеленского

22 августа 2025, 15:02

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, если будет повестка дня для саммита

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.