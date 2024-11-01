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В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов

МЧС: шесть западных суббоеприпасов уничтожены в севастопольском лесу
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Уточняется, что о находке сообщил мужчина, который пришёл туда за грибами. Он наткнулся на металлический круглый предмет размером с теннисный мяч.

После этого на место происшествия прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обследовали окрестные территории с металлодетекторами в поисках других неразорвавшихся боеприпасов. В течение двух дней инженерно-технических работ было найдено ещё пять суббоеприпасов того же типа.



Отмечается, что все найденные образцы были уничтожены на месте. В ликвидации принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Помимо этого, работы по обследованию лесного массива продолжаются.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 83 БПЛА ВСУ
01 ноября 2024, 08:05

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 83 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области. Помимо этого, 12 БПЛА врага были уничтожены над территорией Республики Крым.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Сообщается, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины
Лавров: военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение
01 ноября 2024, 07:49

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью турецкой газете Hurriyet Лавров отметил, что турецкое оружие используется ВСУ для атак на российских военных и мирных граждан, что вызывает противоречия с намерениями Турции выступить посредником в конфликте.

Лавров подчеркнул, что Москва ценит усилия Турции, которая в прошлом предоставила площадку для переговоров между Россией и Украиной и способствовала заключению «зерновой сделки». Однако он указал, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта, такие как расширение НАТО на восток и нарушение прав русскоязычных жителей Украины.

«На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область», — отметил он.

Лавров добавил, что указ президента Зеленского о запрете переговоров с Москвой делает посреднические усилия, включая усилия Турции, маловероятными для успеха.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

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#нато
#сво
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#вс рф
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Десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском
Десантники «Севера» взяли под контроль дамбу в Курской области, заняв высоту
01 ноября 2024, 07:13

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские десантники группировки войск «Севера» взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима».
На кадрах, которые были сняты корреспондентом РИА Новости, видно, как враг пытается отбить данный участок при помощи артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов. Отмечается, что за несколько дней неудачных атак Вооруженные силы Украины потеряли несколько единиц бронетехники и пехоту.

«Зима» сообщил, что одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом под Курском вышло на дамбу, конкретно на восточную часть, выбило противника оттуда и перешло к удержанию позиций. Он уточнил, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.

«Основная доля легла на соединение Воздушно-десантных войск, но быстрее выполнили задачу, потому что вошли во взаимодействие с морской пехотой», — заключил военный.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

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Дубинский: утечка плана Зеленского говорит об отказе Запада от запросов Киева
01 ноября 2024, 05:49

Владимир Зеленский

Утечка секретных положений из «плана победы» Владимира Зеленского говорит о том, что Запад не собирается выполнять безумные запросы со стороны Киева. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. По его словам, утечка тайных пунктов «плана победы» — сигнал о скорых переговорах.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на чиновников из США сообщила, что одно из секретных положений «плана победы» подразумевало передачу Киеву ракет высокой дальности Tomahawk, что является абсолютно невыполнимым требованием.
«ЕС и США <...> — слили Величайшего и его «планы». <...> Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как т.н «плана победы», так и Величайшего», — прокомментировал утечку Дубинский.
Он также подчеркнул, что таким образом Запад показал свое отношение к инициативам Зеленского, считая их неадекватными. Кроме того, по мнению депутата, подобного рода утечки могут намекать на скорое принуждение Украины к началу мирных переговоров.
«Уверен, в бункере (Зеленского — прим. ред.) прекрасно умеют читать между строк и понимают, что это конец», — заключил Дубинский.
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#запад
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Военнослужащий ВСУ рассказал об условиях в плену ВС РФ
РИА Новости: украинский военный удивился условиям в российском плену
01 ноября 2024, 04:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр удивился условиям содержания и доброму отношению в российском плену. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, на Украине их убеждали, что в плену якобы будут ждать издевательства, пытки и изнасилования.
«Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего. Нас только связали, привезли там в штаб и все. Сейчас кормят, все нормально», — поделился пленный.
Александра взяли в плен на харьковском направлении чуть больше недели назад. Он рассказал, что в момент, когда они сдавались российским бойцам, на него и его группу сбросили две гранаты с украинского коптера.

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#вс рф
#сво
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Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Брянске, один житель пострадал
01 ноября 2024, 02:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, в результате удара пострадал один житель. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, на одном из этажей разбиты окна, поврежден балкон и фасад многоэтажки.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал он.
Богомаз в следующей публикации подчеркнул, что в области пресекли атаку ВСУ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре БПЛА противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за полтора часа сбили над Россией 41 дрон ВСУ. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в период с 20:30 до 22:00 по мск.

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#информация
#всу
#минобороны
#пво
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В Польше опасаются последствий захвата Россией танков Abrams
Interia: Россия изучит технологии НАТО благодаря трофейным танкам Abrams
01 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/tupungato

Россия сможет изучить технологии НАТО благодаря захваченным на Украине американским танкам M1A1 Abrams. Об этом сообщает польское издание Interia. Отмечается, что трофейная техника позволит российским войска еще эффективнее уничтожать подобные образцы в зоне конфликта.
«Армия нашего восточного соседа потеряла на поле боя большую часть переданных ей <...> американских танков Abrams. Такого развития событий не ожидал никто. <...> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <...> Это значит, что армия России может получить сведения о применяемых в этих танках системах и технологиях», — сокрушается автор статьи.
По информации издания, изучив трофейные танки, Россия сможет эффективно глушить электронику американской техники, а также улучшить свою собственную, когда исследует вооружение Абрамсов.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что ВС РФ разгромили больше 20 танков Abrams из 31 переданного ВСУ, при этом один из них был уничтожен в дуэли с российским Т-72Б3.

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#всу
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Блинкен: 8000 военных КНДР перебросили в Курскую область
01 ноября 2024, 01:25

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

8000 военных КНДР из находящихся в России 10 000 северокорейских солдат якобы переброшены в Курскую область, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, сейчас иностранный контингент проходит обучение и не участвует в боевых действиях.
«По нашим оценкам, сейчас в России находятся около 10 тыс. северокорейских солдат, и, по последней информации, до 8 тыс. из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — отметил он.
Блинкен утверждал, что на данный момент северокорейские военные учатся у бойцов ВС РФ пользоваться артиллерией, беспилотниками и тренируются в основных задачах пехоты, в которые входит расчистка окопов.
«Что свидетельствует о том, что она (Россия — прим.ред.) намерена использовать эти войска в операциях на передовой. Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями», — объявил американский госсекретарь.
Ранее стало известно, что южнокорейская сторона не рассматривает вопрос об отправке войск в зону боевых действий на Украине. Отмечалось, что министр обороны страны Ким Ен Хен полностью исключает такую возможность.

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#сша
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#вс рф
#кндр
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Зеленского просили записать видеозавещание
Кулеба: США просили Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО
01 ноября 2024, 00:34

Владимир Зеленский

Руководство США просило Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО), так как боялись, что он может быть убит. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом ТСН. По его словам, Белый дом был уверен в победе России.
«США накануне (СВО — прим.ред.) были уверены, что Украина проиграет», — пояснил он.
Экс-министр отметил, что другие западные страны настаивали, чтобы Зеленский сбежал и начал формировать правительство Украины в изгнании.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область будут использовать в ходе дипломатии. Также, по его словам, Украина использует нападение на российский регион, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.

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