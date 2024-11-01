В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Уточняется, что о находке сообщил мужчина, который пришёл туда за грибами. Он наткнулся на металлический круглый предмет размером с теннисный мяч.
После этого на место происшествия прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обследовали окрестные территории с металлодетекторами в поисках других неразорвавшихся боеприпасов. В течение двух дней инженерно-технических работ было найдено ещё пять суббоеприпасов того же типа.
Отмечается, что все найденные образцы были уничтожены на месте. В ликвидации принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Помимо этого, работы по обследованию лесного массива продолжаются.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После этого на место происшествия прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обследовали окрестные территории с металлодетекторами в поисках других неразорвавшихся боеприпасов. В течение двух дней инженерно-технических работ было найдено ещё пять суббоеприпасов того же типа.
Отмечается, что все найденные образцы были уничтожены на месте. В ликвидации принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Помимо этого, работы по обследованию лесного массива продолжаются.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова