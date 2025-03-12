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США ждут от России согласия на предложение о месячном перемирии, заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам в аэропорту Ирландии.
«Если они скажут нет, то, очевидно, нам придется всё изучить и понять, где мы находимся в мире и каковы их истинные намерения. Думаю, если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их менталитет», — прокомментировал госсекретарь США.
Ранее сообщалось о согласии Киева на прекращение огня на месяц. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская сторона не собирается признавать новые регионы России.
Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт. В ответ украинские боевики вторглись в Курскую область.
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Никита Кротов