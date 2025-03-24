Представитель РФ в Эр-Рияде Карасин был в хорошем настроении после переговоров

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Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин был в хорошем настроении после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
«Позитивное», — сказал источник агентства в ответе на вопрос о настроении Карасина после переговоров.
Встреча делегаций двух стран состоялась 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Переговоры между представительствами продлились свыше 12 часов. Совместное заявление об их итогах будет опубликовано 25 марта во вторник.
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