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Представитель РФ в Эр-Рияде Карасин был в хорошем настроении после переговоров

РИА Новости: Карасин был в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде
Фото: iStock/Waldemarus

Фото: iStock/Waldemarus

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин был в хорошем настроении после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
«Позитивное», — сказал источник агентства в ответе на вопрос о настроении Карасина после переговоров.

Встреча делегаций двух стран состоялась 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Переговоры между представительствами продлились свыше 12 часов. Совместное заявление об их итогах будет опубликовано 25 марта во вторник.

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#саудовская аравия
РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта
24 марта 2025, 23:27

Фото: iStock/vchal

Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра», — поделился источник с агентством.

Переговоры между представителями двух стран прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлились свыше 12 часов. Российская сторона была представлена главой международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой.

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#заявление
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#переговоры
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#саудовская аравия
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Американские сенаторы потребовали от Трампа передать Украине замороженные активы РФ
Reuters: сенаторы США требуют от Трампа передать Киеву замороженные активы РФ
24 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/rarrarorro

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа передать Украине замороженные активы РФ. Об этом сообщает сообщает Reuters.
«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева», — передает агентство.

Соответствующее письмо было направлено американскому госсекретарю Марко Рубио. Требование поддержали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм*. Среди демократов инициативу одобрили Ричард Блюменталь и Тим Кейн. В общей сложности предлагается передать Украине свыше 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

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МИД Италии обвинил Запад в недобросовестной политике по отношению к РФ
МИД Италии: непоследовательная политика Запада испортила отношения с РФ
24 марта 2025, 22:26

Фото: istockphoto/okfoto

Непоследовательность западной политики испортила отношения с Россией, которая посчитала, что к ней недобросовестно относятся. Об этом в рамках пресс-конференции в Риме заявил замглавы итальянского МИДа Эдмондо Чириэлли.
«По-моему, неслучайно, что когда (президент США Дональд — прим. ред.) Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были (экс-президент США Джо — прим. ред.) Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — произнес политик.
Он добавил, что Россия когда-то поддержала натовские усилия в операции против боевиков. По мнению Чириэлли, признаки, которые он наблюдал, говорили о желании РФ создать прочные отношения с европейцами.

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#мир
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Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления по переговорам
24 марта 2025, 22:09

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Текст совместного заявления по итогам российско-американских переговоров согласовывается сторонами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник.
«Консультации должны завершиться в ближайшее время. Сейчас участники переговоров пытаются согласовать текст совместного заявления», — прокомментировал собеседник.
Уточняется, что переговоры длятся уже более 11 часов. Перед этим сенатор Григорий Карасин, выступающий от российской стороны, заявлял, что российско-американские переговоры завершаются. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что была заявлена тема черноморской зерновой инициативы. Президент США Дональд Трамп и Путин обсуждали ее по телефону.

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#мир
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Карасин: переговоры России и США в Саудовской Аравии завершаются
24 марта 2025, 21:43

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде Саудовской Аравии завершаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Григория Карасина.
«Мы завершаем переговоры», — прокомментировал сенатор.
Позже от источника РИА Новости стало известно, что делегации двух государств согласовывают текст общего заявления по итогам встречи. Несколько часов назад Григорий Карасин заявлял об обсуждении делегациями стран серьезных проблем. Заявленной темой переговоров была черноморская зерновая инициатива.

Первая встреча России и США состоялась в Эр-Рияде 18 февраля. Главный дипломат РФ Сергей Лавров говорил, что стороны лучше слышат друг друга.

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#мир
#россия
#сша
#переговоры
#саудовская аравия
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