Лавров раскрыл одну деталь контактов по Украине

Лавров: контакты по Украине продолжаются неформально и конфиденциально
Контакты по украинской теме продолжаются, но носят неформальный и конфиденциальный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, которые передает ТАСС, российская сторона долгое время не видела особых перспектив для возобновления полноценного диалога.
«Об этом говорил не раз [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков», — отметил Лавров.Он пояснил, что американские коллеги, которые вызвались стать посредниками, сейчас сосредоточены на других направлениях внешней политики. Поскольку на все эти сферы у них работает одна и та же группа посредников, в украинском треке образовалась определенная пауза.