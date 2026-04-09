Лавров раскрыл одну деталь контактов по Украине

09 апреля 2026, 12:34

Лавров: контакты по Украине продолжаются неформально и конфиденциально

Контакты по украинской теме продолжаются, но носят неформальный и конфиденциальный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.





По его словам, которые передает ТАСС, российская сторона долгое время не видела особых перспектив для возобновления полноценного диалога.

«Об этом говорил не раз [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков», — отметил Лавров.