В Крымске из-за падения обломков БПЛА на нефтебазу пострадали три человека
В Крымске после падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. Двоих увезли в больницу, еще одному оказали помощь на месте. Об этом пишет РИА Новости.
Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что после удара фрагментов дронов на объекте вспыхнул пожар. К утру огонь потушили. На месте работали 80 человек и 29 единиц техники, включая силы МЧС России.
