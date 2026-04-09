Удар по судну в порту Измаил произошел на Украине

09 апреля 2026, 11:10

В Одесской области ударили по судну в порту Измаил

В сети появились кадры удара по морскому судну в порту города Измаил Одесской области. Видео опубликовали украинские СМИ.





Как сообщает издание RG.RU, в момент атаки в акватории порта находилось два сухогруза, задействованных в логистике для Вооруженных сил Украины. Согласно информации, одно из судов осуществляло выгрузку бронированной техники и самоходных артиллерийских установок, а второе загрузили беспилотными летательными аппаратами иностранного производства.



В то же время украинские обозреватели приводят иные данные, утверждая, что атакованное на видео судно перевозило топливо. По их сведениям, удар пришелся не только на второй сухогруз, но и на объекты портовой инфраструктуры.



Ранее появилась информация о том, что два зенитных ракетных полка и отдельную артиллерийскую бригаду ВСУ перебросили из Донбасса в Сумскую область.



