Удар по судну в порту Измаил произошел на Украине
В сети появились кадры удара по морскому судну в порту города Измаил Одесской области. Видео опубликовали украинские СМИ.
Как сообщает издание RG.RU, в момент атаки в акватории порта находилось два сухогруза, задействованных в логистике для Вооруженных сил Украины. Согласно информации, одно из судов осуществляло выгрузку бронированной техники и самоходных артиллерийских установок, а второе загрузили беспилотными летательными аппаратами иностранного производства.
В то же время украинские обозреватели приводят иные данные, утверждая, что атакованное на видео судно перевозило топливо. По их сведениям, удар пришелся не только на второй сухогруз, но и на объекты портовой инфраструктуры.
Ранее появилась информация о том, что два зенитных ракетных полка и отдельную артиллерийскую бригаду ВСУ перебросили из Донбасса в Сумскую область.