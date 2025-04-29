Отец четверых детей почти неделю пролежал на передовой в лютый мороз и чудом выжил

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Александр Петров — 40-летний ветеран СВО, отец четверых детей, один из которых — с инвалидностью. В сентябре 2023 года он отправился на фронт. Об этом сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».
В 2023 году Александр получил несколько ранений. В третий раз российский военнослужащий был ранен в руку и ногу при зачистке химического завода в Авдеевке в феврале прошлого года.
Как сообщает Life.ru, пять дней Петров пролежал под открытым небом. По его словам, периодически он вспоминал дом и детей, что придавало ему сил. Из-за минусовых температур ноги и пальцы рук бойца ВС РФ получили обморожение, сохранить их не удалось. Александра нашли солдаты из другой части, когда шли на боевое задание.
Сейчас Петров снова подписал контракт с российским оборонным ведомством.
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Как сообщает Life.ru, пять дней Петров пролежал под открытым небом. По его словам, периодически он вспоминал дом и детей, что придавало ему сил. Из-за минусовых температур ноги и пальцы рук бойца ВС РФ получили обморожение, сохранить их не удалось. Александра нашли солдаты из другой части, когда шли на боевое задание.
Сейчас Петров снова подписал контракт с российским оборонным ведомством.
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Екатерина Коршунова