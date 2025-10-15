Украинская делегация встретилась с производителями Tomahawk и F-16 в США

15 октября 2025, 15:00

Фото: iStock/e-crow

Украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком встретилась в США с представителями американских оборонных корпораций Lockheed Martin и Raytheon. Об этом Ермак сообщил в своём личном блоге.