Украинская делегация встретилась с производителями Tomahawk и F-16 в США
Украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком встретилась в США с представителями американских оборонных корпораций Lockheed Martin и Raytheon. Об этом Ермак сообщил в своём личном блоге.
Политик заявил, что в состав делегации вошли: премьер-министр Украины Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и украинский посол в США Ольга Стефанишина.
Lockheed Martin является производителем истребителей F-16, а компания Raytheon выпускает ракеты Tomahawk и является разработчиком системы Patriot.
По данным украинских и американских СМИ, переговоры проходили на фоне подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября провести встречу с главой киевского режима в Белом доме.
Ермак ранее сообщал, что 11 октября состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа, в ходе которого обсуждались вопросы поставок систем Patriot и ракет Tomahawk. Издание Axios со ссылкой на источники уточнило, что лидеры детально говорили о возможностях передачи этих вооружений Киеву.
Трамп ранее заявлял, что близок к принятию решения по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы уточнить, как именно они будут использоваться.
В Москве неоднократно выражали обеспокоенность по поводу военной поддержки Украины со стороны США и других стран НАТО. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение ракет Tomahawk украинскими силами без участия американских специалистов невозможно и «нанесёт ущерб российско-американским отношениям».
В МИД РФ также заявляли, что поставки западных вооружений Киеву затрудняют перспективы урегулирования конфликта и могут привести к дальнейшей эскалации.
