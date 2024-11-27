Лавров рассказал, когда терпение у РФ может кончиться

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, заявил Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом дипломат прокомментировал удары боевиков ВСУ вглубь российских территорий иностранными дальнобойными ракетами.
«…Терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это — русский мужик долго запрягает...» — сказал Лавров.Боевики ВСУ нанесли удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях 19 и 21 ноября. В ответ Россия применила ракету «Орешник». Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам отмечал, что «ответ всегда будет».
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Никита Кротов