В Венгрии назвали опасными ближайшие два месяца

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Решения западных стран по украинскому конфликту делают «чрезвычайно опасными» ближайшие пару месяцев, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Предстоящие два месяца будут самыми опасными, поскольку риск эскалации военных действий на Украине из-за безответственных решений сейчас выше, чем когда-либо прежде», — цитирует политика портал Sonline.
Дипломат отметил, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах повышает шансы на урегулирование конфликта миром. По крайней мере, на это надеются венгерские власти, заключил Сийярто.
Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Политик обещал урегулировать кризис на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января.
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