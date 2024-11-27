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В Венгрии назвали опасными ближайшие два месяца

МИД Венгрии: решения Запада по Украине делают ближайшие месяцы очень опасными
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Решения западных стран по украинскому конфликту делают «чрезвычайно опасными» ближайшие пару месяцев, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Предстоящие два месяца будут самыми опасными, поскольку риск эскалации военных действий на Украине из-за безответственных решений сейчас выше, чем когда-либо прежде», — цитирует политика портал Sonline.

Дипломат отметил, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах повышает шансы на урегулирование конфликта миром. По крайней мере, на это надеются венгерские власти, заключил Сийярто.



Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Политик обещал урегулировать кризис на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января.

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Лавров рассказал, когда терпение у РФ может кончиться
Глава МИД РФ Лавров: терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться
27 ноября 2024, 20:51

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, заявил Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом дипломат прокомментировал удары боевиков ВСУ вглубь российских территорий иностранными дальнобойными ракетами.
«…Терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это — русский мужик долго запрягает...» — сказал Лавров.
Боевики ВСУ нанесли удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях 19 и 21 ноября. В ответ Россия применила ракету «Орешник». Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам отмечал, что «ответ всегда будет».

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#сво
#всу
#конфликт
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Постпредство РФ при ООН пригрозило Западу ответить на каждый виток эскалации
Полянский: на каждый виток эскалации Запада будет решительный ответ РФ
27 ноября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/IherPhoto

На каждый виток напряженности западными странами последует зеркальный и решительный ответ РФ, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Его слова размещены в Telegram-канале представительства России.
«Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сказал дипломат.
Полянский добавил, что в мире нет противодействия российским гиперзвуковым вооружениям, а европейские системы противоракетной обороны не способны перехватить их.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможном сценарии в случае эскалации конфликта на Украине.

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#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
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Минобороны: российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью
27 ноября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/vadimrysev

Дрон ВСУ над Белгородской областью ликвидировала российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что попытка противника атаковать была пресечена около 17:00 по Москве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке Минобороны.

Ранее в Минобороны докладывали, что российские войска освободили от противника населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе. Была особо отмечена группировка войск «Центр».

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что Киев в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.

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#россия
#украина
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Медведев допустил удары по военным базам НАТО при эскалации конфликта
27 ноября 2024, 20:01

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

При эскалации конфликта на Украине не исключены удары по военным базам НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что российские власти не хотели бы такого развития событий.
«Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили», — сказал Медведев.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон скоро станет полноценным участником конфликта на Украине. Дипломат подчеркивал, что Запад опасно заблуждается, считая, что способен одержать стратегическую победу над РФ.

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На Западе забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Bloomberg: Европе грозит самая холодная за два года зима без российского газа
27 ноября 2024, 19:55

Фото: iStock/LexisJan

Предстоящая зима в Европе будет самой холодной с начала спецоперации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.
По данным экспертов, это может привести к беспрецедентному с начала СВО повышению спроса и цен на отопление. Согласно информации источника, положение усугубляется прекращением поставок газа из РФ через Украину с 1 января.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ВСУ назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления
Киеву надо мобилизовать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления
27 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Для контрнаступления ВСУ Киеву необходимо призвать на службу как минимум 1,8 миллиона человек и еще больше для удержания захваченных территорий. Об этом украинскому телеканалу «Киев 24» рассказал боевик ВСУ Евгений Иевлев.
«Для того, чтобы контрнаступать, нас должно быть, по старым учебникам, хотя бы в три раза больше, чем врага. Против нас сосредоточено 600-700 тысяч людей. То есть нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать», — сказал собеседник.

Перед этим обозреватели издания American Thinker предположили, что ждет Украину, когда конфликт закончится.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет поставленных целей.

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#россия
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#сво
#конфликт
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На Западе рассказали, что будет с Украиной после завершения конфликта
AT: завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии
27 ноября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Завершение украинского конфликта будет сравнимо с развалом Югославии, считают обозреватели издания American Thinker.
Авторы предположили, что в настоящее время имеется вероятность завершения противостояния прекращением огня, и Киев будет контролировать Западную Украину. Москва при этом получит территорию вдоль черноморского побережья от России до Крыма, пишут журналисты.

«Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — сказано в материале.
По мнению авторов, если бы Украина была нейтральной страной между РФ и Западом, то избежала бы кровопролития.

Ранее пассажирка автобуса в Новой Каховке раскрыла детали атаки со стороны Украины.

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#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»
«Объясняем.рф»: мощность «Орешника» составляет 900 килотонн, или «45 Хиросим»
27 ноября 2024, 18:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн или «45 Хиросим». Об этом сообщается в материале госпортала «Объясняем.рф».
По данным портала, сбить ракету «Орешник» уже в процессе полета нельзя. Однако это возможно лишь на ранней стадии полета, пока она не набрала максимальную скорость.

Максимальная скорость «Орешника» — 12 380 км, а дистанция поражения составляет 5500 км. Согласно оценкам экспертов, до авиабазы «Раммштайн» в Германии ракета долетит за 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ
Пассажирка автобуса в Новой Каховке: повезло, что у меня только четыре перелома
27 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/zabelin

Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее «только 4 перелома». Об этом информирует РИА Новости.
По словам очевидицы, мирные жители находились в автобусе, через некоторое время под ним произошел взрыв. Женщина сообщила, что у многих пассажиров в результате взрыва оторвало ноги.

Она добавила, что тяжелых травм не получил лишь один мужчина, однако у него погибла жена. Уточняется, что сейчас женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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