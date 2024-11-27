Постпредство РФ при ООН пригрозило Западу ответить на каждый виток эскалации

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На каждый виток напряженности западными странами последует зеркальный и решительный ответ РФ, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Его слова размещены в Telegram-канале представительства России.
«Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сказал дипломат.Полянский добавил, что в мире нет противодействия российским гиперзвуковым вооружениям, а европейские системы противоракетной обороны не способны перехватить их.
Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможном сценарии в случае эскалации конфликта на Украине.
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