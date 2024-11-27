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Дрон ВСУ над Белгородской областью ликвидировала российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что попытка противника атаковать была пресечена около 17:00 по Москве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке Минобороны.
Ранее в Минобороны докладывали, что российские войска освободили от противника населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе. Была особо отмечена группировка войск «Центр».
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что Киев в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.
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Никита Кротов