Лавров рассказал о реакции Киева на предложение Путина урегулировать конфликт

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Киев напал на Курскую область в ответ на предложение президента России Владимира Путина урегулировать конфликт. Об этом изданию Newsweek рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Речь шла о выступлении Путина 14 июня.
«Киев отреагировал на это заявление вооружённым вторжением 6 августа в Курскую область», — сказал главный дипломат России.Владимир Путин предложил Украине вывести войска из новых российских регионов, признать безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, а также обеспечить права и свободы русскоязычному населению. Кроме того, по словам главы государства, с РФ должны снять все санкции.
В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
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