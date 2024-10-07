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«Задний ход»: Лавров высказался о конфликте на Украине

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия пытается завершить конфликт более 10 лет
07 октября 2024, 13:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российская сторона пытается больше десятка лет погасить конфликт на Украине, однако киевский режим с его хозяевами «дают задний ход». Об этом в разговоре с изданием Newsweek заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.


«Мы более 10 лет пытаемся погасить этот кризис, но каждый раз, когда устраивающие всех договоренности фиксируются «на бумаге», Киев и его хозяева «дают задний ход». Это относится к соглашению февраля 2014 года, которое оппозиция при поддержке США растоптала, совершив госпереворот», — прокомментировал глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что для преодоления украинского конфликта Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Глава государства подчеркивал, что санкции с РФ должны быть сняты. Киев никак не отреагировал на предложение.

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#конфликт
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Лавров рассказал о реакции Киева на предложение Путина урегулировать конфликт
Лавров: Киев ответил нападением ВСУ под Курском на предложение Путина о мире
07 октября 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Киев напал на Курскую область в ответ на предложение президента России Владимира Путина урегулировать конфликт. Об этом изданию Newsweek рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Речь шла о выступлении Путина 14 июня.
«Киев отреагировал на это заявление вооружённым вторжением 6 августа в Курскую область», — сказал главный дипломат России.
Владимир Путин предложил Украине вывести войска из новых российских регионов, признать безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, а также обеспечить права и свободы русскоязычному населению. Кроме того, по словам главы государства, с РФ должны снять все санкции.

В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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#курская область
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В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»
TWZ: обломки сбитого российского БПЛА «Охотник» станут ценной находкой
07 октября 2024, 12:57

Фото: iStock/Diy13

Обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного дрона «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.
Роговей напомнил, что «Охотник» — способен выполнять ударно-разведывательные операции в полностью или частично автономном режиме. Уточняется, что беспилотный летательный аппарат ВС России также может участвовать в воздушных боях.

По словам обозревателя, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр. Роговей заключил, что «попадание больших элементов Су-57 в руки иностранной разведки было бы большим делом».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Секс и мародерства: зачем наемники вступают в ВСУ и как рассправляются с жителями Курской области
07 октября 2024, 12:55

Жители из приграничных районов Курской области продолжают рассказывать о зверствах, совершенных ВСУ по отношению к мирным гражданам. Так, польские наемники перед всеми лишили жизни стариков и молодежь, а украинские боевики в упор расстреливали женщин и детей при эвакуации. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ расскажет «Радио 1».

ВСУ убивали мирных в Курской области


Фото: iStock/breakermaximus
Житель приграничного города Суджа в Курской области сообщил, что польские наемники расстреляли группу безоружных людей на глазах у местных жителей, среди которых были дети. Его слова приводит издание РИА Новости. Когда мирных жителей попросили показать документы, один из мужчин ответил, что они дома. Тогда два наемника с американскими автоматами заставили его сесть, и один из них ударил его прикладом по голове, а другой — по ноге.

Другой житель Суджи также рассказал о жестокостях солдат ВСУ по отношению к мирным жителям и о мародерстве со стороны украинских военных и иностранных наемников. Он сообщил, что был избит прикладом и только вызов бойцов ВС РФ по рации спас его от дальнейших издевательств.

Жительница деревни Куриловка Зоя сообщила, что во время выезда из села увидела человека, лежащего на обочине дороги.

«Лежит человек, плечи и верхняя часть тела у него на обочине, и все это на трассе… Дроны над головой летают, идешь и думаешь, сейчас он что-то сбросит … Я еще когда стала подходить, думаю, он лежит на боку, одна нога прямо, руки раскинуты как-то так неестественно, а вторая нога полусогнутая. Когда я подошла к нему ближе, я не увидела головы. Смотрела в УАЗик, там сидят два обугленных трупа. Заглянула в другую сторону УАЗика. Я увидела, лежит человек, с правой стороны нет руки, ноги, а поодаль лежит еще туловище без ног и без головы. Еще шагов пять, была разбитая красная гражданская машина», – рассказала женщина.

По ее словам, среди наемников особенной жестокостью отличаются поляки и грузины. Последние, утверждает женщина, перерезали многих безоружных людей. Жительница поселка Теткино Инна сообщила, что во время обстрелов пытались выехать из населенного пункта в центр.

«По дороге мы увидели разбитую ударом квадрокоптера машину, и люди лежали раненные. Вывернуты две двери, стекла разбиты. Мы подъехали, начали спрашивать, что и как. Мужчина говорит я вас не слышу, наверное, потому, что уже был контужен. Вижу, что у женщины нога разорвана. Она лежала в куртке, а мужчина весь в крови был укрыт пледом, потому что у него видны были в животе все внутренности… Говорят, что ВСУ платят деньги за убийство мирных жителей. Определенная плата за удар с квадрокоптера за дом, чтобы сгорел, чтобы людей убили», – рассказала Инна.

Зеленский объяснил вторжение в Курскую область


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было осуществлено с целью мотивировать союзников. По его словам, операция в этом российском регионе направлена на то, чтобы помочь западным партнерам стать «более решительными» в оказании помощи Киеву.

Ранее Зеленский также упоминал, что одной из целей операции является отвлечение российских войск и резервов от других участков фронта. Он охарактеризовал атаку ВСУ на приграничный регион как рискованное мероприятие, но отметил, что оно привело к желаемым результатам. Позже он подтвердил, что российские силы начали контрнаступление в Курской области и заверил, что все идет по плану Киева.

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной


В ответ на действия ВСУ в регионе президент России Владимир Путин назвал изгнание украинских войск из Курской области священным долгом российских военных. Он подчеркнул необходимость заботы о людях, которые страдают от террористических атак, призвав всю страну поддержать их.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что в текущих условиях сложно представить возможность достижения каких-либо договоренностей с Украиной.


Фото: istockphoto/Michele Ursi

Наемники на стороне ВСУ


Ни для кого не секрет, что на стороне ВСУ воюет масса иностранных наемников. По информации ФСБ России, в рядах армии киевского режима присутствуют боевики из 85 западных государств, включая страны постсоветского пространства. Пожелавших вступить в ряды киевской армии наемников тренируют в натовских боевых центрах, которые функционируют на территории Прибалтийских стран: Польше, Латвии и Литве, сообщает «Пятый канал».

Как отмечали в ФСБ ранее, преимущественно за ВСУ соглашаются воевать поляки, французы и грузины, однако в последнее время возросло и число наемников из стран Латинской Америки. В том числе отдавать свои жизни за преступный режим идут и боевики из Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Последние, как выяснилось, принимали активное участие в террористической операции по вторжению в Курскую область.

Мародерства и секс


В начале августа суд в Праге приговорил гражданина Чехии Филипа Симана к семи годам тюремного заключения за участие в наемничестве на территории Украины. Обвинение акцентировало внимание на том, что Симан не только сражался за иностранную армию без разрешения государственных органов, но и пытался зарабатывать на мародерстве. Он выносил имущество из оставленных домов и снимал драгоценности с тел мирных граждан.

Число колумбийских наемников в Украине растет, и вербовщики предлагают им щедрые деньги за легкую работу. Однако на фронте они проживают не более месяца, так как необученные бойцы быстро становятся жертвами.

Один из колумбийцев, который присоединился к ВСУ, рассказал, что решил отправиться на Украину, чтобы вступать с девушками-военнослужащими в сексуальные отношения и хорошо зарабатывать. Однако позже наемник сообщил, что в третью же ночь российский снаряд попал в палатку с иностранными бойцами и они поняли, что не готовы отдавать свои жизни.

«Люди впали в панику и сами себе причиняли вред, пытаясь избежать дальнейшей службы. Сломанные лодыжки, запястья, серьезные травмы – около 50-60 человек получили тяжелые ранения», – рассказал боец.

Еще один колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла наткнулся на объявление о наборе наемников для ВСУ в социальных сетях. Он утверждает, что украинцы ввели его в заблуждение, обещая, что его задача будет заключаться лишь в охране здания. После того как его заманили деньгами, Монтилла прибыл в Украину, где его отправили на учебный полигон, где в течение нескольких дней учили обращаться с оружием и пользоваться гранатами.

Когда его вместе с другими иностранцами, не имевшими боевого опыта, забросили в горячую точку, он переоделся в гражданскую одежду, оставил автомат и вышел, чтобы сдаться российским солдатам.

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В ГД заговорили о необходимости освобождения от ВСУ Днепропетровска, Сум и Чернигова
Депутат Чепа: ВС РФ должны будут освободить Днепропетровск, Сумы и Чернигов
07 октября 2024, 12:46

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России будет вынуждена освободить от ВСУ Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области для обеспечения безопасности российских регионов. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит «Лента.ру».
«Мы с вами, к сожалению, наблюдаем постоянно террористические атаки на гражданские объекты в приграничных районах нашей страны. Руководство неоднократно заявляло о том, что мы вынуждены будем принимать соответствующие меры по созданию буферной зоны для обеспечения безопасности в наших регионах», — напомнил Чепа.

По его словам, армия России будет вынуждена освобождать от ВСУ Днепропетровск, а также Сумскую и Черниговскую области для того, чтобы обеспечить безопасность для российских регионов. Депутат уточнил, что именно из этих украинских областей ВСУ смогли вторгнуться в Курскую область. Кроме того, оттуда постоянно обстреливаются Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы России.

Таким образом, Чепа заключил, что этот вопрос требует решения путем достижения контроля над украинскими территориями и создания там демилитаризованной зоны.

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Киев обещал заплатить 12 млн руб. за уничтожение двух истребителей ВКС РФ
07 октября 2024, 12:24

Фото: iStock/Coprid

Украинские диверсанты должны были получить 12 миллионов рублей за уничтожение двух истребителей на базе ВКС РФ в Приморском крае. Такую информацию предоставил завербованный Киевом агент на допросе. Видео опубликовала ФСБ РФ.
«От некоего пользователя, который записан в Telegram как "Тони Кэш", поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём», — рассказал украинский агент.
По его словам, за выполнение данного задания им обещали заплатить 12 миллионов рублей.

Напомним, в январе прошлого года сотрудники ФСБ, совместно с СК и МВД задержали 13 человек, которые совершили поджоги на объектах РЖД в Подмосковье и Красноярском крае. Они также планировали совершить диверсию на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили наказание от четырех до 23 лет.

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Мишустин: обстановка на приграничье пока небезопасна для эвакуированных жителей
07 октября 2024, 12:22

Фото: сайт Кремля

Обстановка на приграничных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей остается небезопасной для возвращения эвакуированных жителей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, комментируя ситуацию с трудоустройством эвакуированных людей.
«Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения», — пояснил премьер.
Напомним, в Брянской, Белгородской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. В приграничных районах каждой из областей была объявлена эвакуация гражданского населения.

К тому же в Курской области с августа идут бои с вторгшимися боевиками ВСУ. ВС РФ уже начали контрнаступление и освободили несколько сел, однако бои пока продолжаются.

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#вс рф
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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Гродовку в ДНР
07 октября 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике освобожден бойцами ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 7 октября.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Западные аналитики отмечают продвижение российских войск в Донбассе с «невиданными с 2022 года темпами».

Кроме того, эксперты недавно подчеркивали, что глава киевского режима Владимир Зеленский «ускорил продвижение ВС РФ в три раза», напав на Курскую область в августе 2024 года. В частности, по словам специалистов, боевики лишены возможности вызвать подкрепление, поскольку оно застряло под Курском.

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#минобороны рф
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Воевавшему за ВСУ американцу Хаббарду озвучили приговор по делу о наемничестве
Воевавший за ВСУ американец Хаббард получил почти 7 лет за наемничество
07 октября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/AMilkin

Воевавшему за боевиков ВСУ американцу Стефану Хаббарду дали почти семь лет за наемничество, передает РИА Новости из суда.
«…назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в судебном решении.

По большей части процесс был закрытым, открыли его лишь при оглашении приговора. Стефану Хаббарду 72 года, пенсионер является уроженцем штата Мичиган, однако с 2014 года жил на Украине. Свою вину подсудимый признал.

Согласно материалам дела, мужчина воевал в составе теробороны с февраля по апрель 2022 года, пока его не задержал боец ВС РФ.

Статья о наемничестве предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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#война
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В Курской области сбили ракету ВСУ
07 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/MikeMareen

В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Других подробностей он не привел. Известно, что средства ПВО отработали на фоне воздушной тревоги в регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.

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