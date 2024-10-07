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Российская сторона пытается больше десятка лет погасить конфликт на Украине, однако киевский режим с его хозяевами «дают задний ход». Об этом в разговоре с изданием Newsweek заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Мы более 10 лет пытаемся погасить этот кризис, но каждый раз, когда устраивающие всех договоренности фиксируются «на бумаге», Киев и его хозяева «дают задний ход». Это относится к соглашению февраля 2014 года, которое оппозиция при поддержке США растоптала, совершив госпереворот», — прокомментировал глава МИД РФ.Президент России Владимир Путин заявлял, что для преодоления украинского конфликта Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Глава государства подчеркивал, что санкции с РФ должны быть сняты. Киев никак не отреагировал на предложение.
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Никита Кротов