Жители из приграничных районов Курской области продолжают рассказывать о зверствах, совершенных ВСУ по отношению к мирным гражданам. Так, польские наемники перед всеми лишили жизни стариков и молодежь, а украинские боевики в упор расстреливали женщин и детей при эвакуации. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ расскажет «Радио 1».
ВСУ убивали мирных в Курской области
Фото: iStock/breakermaximus
Житель приграничного города Суджа в Курской области сообщил, что польские наемники расстреляли группу безоружных людей на глазах у местных жителей, среди которых были дети. Его слова приводит издание РИА Новости. Когда мирных жителей попросили показать документы, один из мужчин ответил, что они дома. Тогда два наемника с американскими автоматами заставили его сесть, и один из них ударил его прикладом по голове, а другой — по ноге.
Другой житель Суджи также рассказал о жестокостях солдат ВСУ по отношению к мирным жителям и о мародерстве со стороны украинских военных и иностранных наемников. Он сообщил, что был избит прикладом и только вызов бойцов ВС РФ по рации спас его от дальнейших издевательств.
Жительница деревни Куриловка Зоя сообщила, что во время выезда из села увидела человека, лежащего на обочине дороги.
«Лежит человек, плечи и верхняя часть тела у него на обочине, и все это на трассе… Дроны над головой летают, идешь и думаешь, сейчас он что-то сбросит … Я еще когда стала подходить, думаю, он лежит на боку, одна нога прямо, руки раскинуты как-то так неестественно, а вторая нога полусогнутая. Когда я подошла к нему ближе, я не увидела головы. Смотрела в УАЗик, там сидят два обугленных трупа. Заглянула в другую сторону УАЗика. Я увидела, лежит человек, с правой стороны нет руки, ноги, а поодаль лежит еще туловище без ног и без головы. Еще шагов пять, была разбитая красная гражданская машина», – рассказала женщина.
По ее словам, среди наемников особенной жестокостью отличаются поляки и грузины. Последние, утверждает женщина, перерезали многих безоружных людей. Жительница поселка Теткино Инна сообщила, что во время обстрелов пытались выехать из населенного пункта в центр.
«По дороге мы увидели разбитую ударом квадрокоптера машину, и люди лежали раненные. Вывернуты две двери, стекла разбиты. Мы подъехали, начали спрашивать, что и как. Мужчина говорит я вас не слышу, наверное, потому, что уже был контужен. Вижу, что у женщины нога разорвана. Она лежала в куртке, а мужчина весь в крови был укрыт пледом, потому что у него видны были в животе все внутренности… Говорят, что ВСУ платят деньги за убийство мирных жителей. Определенная плата за удар с квадрокоптера за дом, чтобы сгорел, чтобы людей убили», – рассказала Инна.
Зеленский объяснил вторжение в Курскую область
Ранее Зеленский также упоминал, что одной из целей операции является отвлечение российских войск и резервов от других участков фронта. Он охарактеризовал атаку ВСУ на приграничный регион как рискованное мероприятие, но отметил, что оно привело к желаемым результатам. Позже он подтвердил, что российские силы начали контрнаступление в Курской области и заверил, что все идет по плану Киева.
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
В ответ на действия ВСУ в регионе президент России Владимир Путин назвал изгнание украинских войск из Курской области священным долгом российских военных. Он подчеркнул необходимость заботы о людях, которые страдают от террористических атак, призвав всю страну поддержать их.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что в текущих условиях сложно представить возможность достижения каких-либо договоренностей с Украиной.
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Наемники на стороне ВСУ
Ни для кого не секрет, что на стороне ВСУ воюет масса иностранных наемников. По информации ФСБ России, в рядах армии киевского режима присутствуют боевики из 85 западных государств, включая страны постсоветского пространства. Пожелавших вступить в ряды киевской армии наемников тренируют в натовских боевых центрах, которые функционируют на территории Прибалтийских стран: Польше, Латвии и Литве, сообщает «Пятый канал».
Как отмечали в ФСБ ранее, преимущественно за ВСУ соглашаются воевать поляки, французы и грузины, однако в последнее время возросло и число наемников из стран Латинской Америки. В том числе отдавать свои жизни за преступный режим идут и боевики из Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Последние, как выяснилось, принимали активное участие в террористической операции по вторжению в Курскую область.
Мародерства и секс
В начале августа суд в Праге приговорил гражданина Чехии Филипа Симана к семи годам тюремного заключения за участие в наемничестве на территории Украины. Обвинение акцентировало внимание на том, что Симан не только сражался за иностранную армию без разрешения государственных органов, но и пытался зарабатывать на мародерстве. Он выносил имущество из оставленных домов и снимал драгоценности с тел мирных граждан.
Число колумбийских наемников в Украине растет, и вербовщики предлагают им щедрые деньги за легкую работу. Однако на фронте они проживают не более месяца, так как необученные бойцы быстро становятся жертвами.
Один из колумбийцев, который присоединился к ВСУ, рассказал, что решил отправиться на Украину, чтобы вступать с девушками-военнослужащими в сексуальные отношения и хорошо зарабатывать. Однако позже наемник сообщил, что в третью же ночь российский снаряд попал в палатку с иностранными бойцами и они поняли, что не готовы отдавать свои жизни.
«Люди впали в панику и сами себе причиняли вред, пытаясь избежать дальнейшей службы. Сломанные лодыжки, запястья, серьезные травмы – около 50-60 человек получили тяжелые ранения», – рассказал боец.
Еще один колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла наткнулся на объявление о наборе наемников для ВСУ в социальных сетях. Он утверждает, что украинцы ввели его в заблуждение, обещая, что его задача будет заключаться лишь в охране здания. После того как его заманили деньгами, Монтилла прибыл в Украину, где его отправили на учебный полигон, где в течение нескольких дней учили обращаться с оружием и пользоваться гранатами.
Когда его вместе с другими иностранцами, не имевшими боевого опыта, забросили в горячую точку, он переоделся в гражданскую одежду, оставил автомат и вышел, чтобы сдаться российским солдатам.
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Анастасия Хохлова