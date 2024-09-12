Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины

Фото: сайт Кремля
Российские военные наносят удары только по связанным с боевыми операциями объектам Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Наши вооруженные силы бьют только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций», — пояснил он.
По его словам, удары наносятся по объектам от которых зависят действия украинских войск на линии соприкосновения и, особенно, внутри территории Российской Федерации, в частности в Курской области. С этим заявлением он выступил в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Помимо этого, он сообщил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова