Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ

В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ

Жительница Курской области: после нападения ВСУ люди задыхались от желтого дыма
12 сентября 2024, 09:29
Фото: iStock/Olegsnow

Фото: iStock/Olegsnow

После нападения боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области люди задыхались от желтого дыма. Об этом информирует РИА Новости.
Эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей.

«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она.



По ее словам, когда сын прибыл в пункт временного размещения, его рвало в течение двух дней.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Минобороны России сообщили, что под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли более 350 человек, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей, семь боевых бронированных машин и другую военную технику.

Читайте также:

Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ под Курском

Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»

В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
#участок
#взрывы
#человек
#бомба
#крым
#всу
#минобороны
#атака
#сын
«Вялый пластилин»: что стало с настроем ВСУ в Курской области
Военкор Коц: у боевиков ВСУ в Курской области начал сильно падать моральный дух
12 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Моральный дух у боевиков ВСУ в Курской области начал падать, если раньше в плен «сдавались матерые зубры, а теперь — вялый пластилин», заявил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, первую неделю российский регион атаковали мотивированные бойцы, а сейчас — те, кого мобилизовали месяц назад.
«Первую неделю-полторы это были хорошо подготовленные и мотивированные вояки, которые имели богатый боевой опыт за плечами. Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях», — пояснил он.
Коц отметил, что вслед за ними пошли силы закрепления, которые свой первый боевой опыт получали как раз в Курской области, так как их схватили на улицах Винниц или Сум всего три недели назад.

Ранее эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей и люди стали задыхатьсяот желтого дыма.
«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она в разговоре с РИА Новости.
Читайте также:

В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ

Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ под Курском

В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
#новости
#всу
#курская область
#военкор
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мобилизованный ВСУ рассказал о сдаче в плен после того, как их Stryker подбили
12 сентября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/anmbph

Мобилизованный ВСУ Андрей Шульган рассказал, что сдался после того, как военные ВС России подбили бронетранспортер Stryker. Об этом информирует ТАСС.
«Нас из гранатомета подбили, и двигатель в «Страйкере» заглох», — рассказал солдат.

По его словам, он чудом уцелел после взрыва гранаты и решил бежать подальше, потому что вокруг все громыхало. Периодически военный останавливался, чтобы отдышаться, но после этого продолжал бежать.

Он рассказал, что неожиданно нашел записку с предложением сдаться в плен и в итоге принял решение это сделать.

По его словам, он попал на передовую, пройдя формальную медкомиссию и подготовку. В течение недели они с сослуживцами сидели там «на сухпайках» в лесу в самодельной «палатке» — под натянутой клеенкой. После этого их погрузили в БТР Stryker и повезли в лес. Однако до места назначения мобилизованные не доехали.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ

Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку «Крым-2»

В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
#лес
#владимир путин
#президент
#взрывы
#крым
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели сына на фронте в рядах ВСУ
12 сентября 2024, 08:53

Фото: iStock/Irina Piskova

Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что на фронте погиб его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в рядах ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — написал он.
Две недели назад, 29 августа, Асман сообщал, что его сын пропал без вести на фронте, а последний раз они общались в июле.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади.
«Николай Томайчук, позывной «Танцор». Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорилось в сообщении.
Читайте также:

ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ Томайчука, мечтавшего станцевать на крыше Кремля

Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира

Редчайший российский дрон ликвидировал Leopard в Курской области
#смерть
#актёр
#прощание
#танец
#всу
#вс рф
#урал
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
«Телеграф»: в Киеве и Хмельницкой области возле аэродрома прогремели взрывы
12 сентября 2024, 08:02

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Киеве и Хмельницкой области возле аэродрома Вооруженных сил Украины прогремели взрывы. Об этом информирует издание «Телеграф» в своем Telegram-канале.
«Немало взрывов ночью слышал Киев и область… Староконстантинов Хмельницкой области информировали о многочисленных взрывах в области», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что в Киеве и Киевской области работала противовоздушная оборона. По данным канала, взрывы ночью также были слышны в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях.

Военные ВС РФ регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Ранее сообщалось, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации

Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ под Курском

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве
#военные
#оборона
#взрывы
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен минимальный уровень доходов для независимости от кредитов
Webbankir: 21,9% считают з/п в сто тысяч рублей дающей независимость от кредитов
12 сентября 2024, 07:36

Фото: istock/ArtemSam

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, каждый пятый россиянин считает, что для того чтобы не зависеть от кредитов, минимальный доход должен составлять 100 000 рублей в месяц, информирует РИА Новости.
Исследование было проведено в августе-сентябре 2024 года и охватило три тысячи респондентов старше 18 лет по всей территории России.

«Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — отмечается в исследовании.

При этом 9% респондентов заявили, что для отказа от кредитов им достаточно было бы 50 000 рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы, 4,5% считают свой доход «скорее высоким» или «очень высоким». Кроме того, 18,7% опрошенных уверены, что можно не зависеть от кредитов при любом уровне дохода.

Большинство респондентов (65,2%) считают, что невозможно полностью избавиться от кредитов даже при высоком доходе, поскольку непредвиденные ситуации могут потребовать займов. Половина участников (52,9%) оценивают свой доход как средний, а 42,6% — как низкий.

Кредиты воспринимаются по-разному: 36,1% считают их жизненной необходимостью, 34,2% — финансовой кабалой, 27,7% — полезным инструментом для покупок, а 13,5% видят в них возможность улучшить уровень жизни.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин предупредил об опасности автокредитов

Депутат Нилов назвал главную проблему серого рынка труда

Россиянам раскрыли, можно ли в РФ не платить по кредиту
#кредиты
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 5 БПЛА ВСУ
12 сентября 2024, 07:22

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 5 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По два вражеских беспилотных летательных аппарата было сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве

Батальон ВСУ, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц

Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей
#владимир путин
#президент
#операции
#лидер
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК* Дениса Капустина
12 сентября 2024, 06:57

Фото: istock/Zolnierek

Денис Капустин**, заочно осужденный в Российской Федерации за организацию нападения на Брянскую область, был судом лишен прав на московскую квартиру. Об этом информирует РИА Новости.
Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild утверждал, что власти Украины оказывают поддержку боевикам этой группировки, что противоречит заявлениям Киева, который пытался опровергнуть обвинения в сотрудничестве с РДК*.

Сообщается, что в московской квартире жил отец Капустина**, второй был прописан в ней. Отец проживал там с новой супругой, которая выступила истцом после смерти мужа.

В документах отмечается, что Капустин** своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по адресу регистрации не проживал, жилье не ремонтировал, в оплате похоронных услуг не участвовал. Кроме того, он постоянно проживает за пределами России.

После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.

Ранее сообщалось, что на девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.

Читайте также:

Следствие узнало о возможности фигурантов дела о сухпайках сбежать за границу

Сотрудники МВД и ФСБ изъяли три тысячи шпионских устройств на западе Москвы

Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
#суд
#мвд
#фсб
#следствие
#отец
#авиакомпании
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области
Алаудинов: потери ВСУ в Суджанском районе составили около семи тысяч человек
12 сентября 2024, 06:54

Фото: istock/Irina Piskova

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.

«С момента начала всей курской операции потери противника на нашем участке составили порядка семи тысяч человек», — рассказал Алаудинов в интервью ТАСС.
Операции в приграничных районах Курской области продолжаются, и, по словам Алаудинова, российские силы продолжают наносить удары по позициям ВСУ, значительно ослабляя их боевые возможности в этом регионе.

Ранее спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

Также военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Читайте также:

Эту странную деталь заметили в ходе выступления Харрис

Стало известно о жестоком нападении ВСУ на гражданских в Курской области

США готовят новый план против России – подробности переговоров
#всу
#сво
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эту странную деталь заметили в ходе выступления Харрис
FP: Харрис на дебатах с Трампом не раскрыла планы по поддержке Украины
12 сентября 2024, 06:37

Фото: istock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, не представила свои планы по поддержке Украины, что вызвало тревогу среди сторонников Киева, сообщает Foreign Policy.
На предвыборных дебатах, прошедших на канале ABC, Харрис обсудила широкий спектр вопросов, таких как экономика, миграция, и конфликты на Украине и в Секторе Газа. Однако, как отмечает издание, она не раскрыла конкретные меры, которые планирует предпринять её возможная администрация в отношении Украины.

«Харрис не упомянула программу помощи Киеву, а также не намекнула на позицию по вопросу возможного снятия запрета на удары дальнобойным оружием по территории России», — подчеркивается в статье.

На дебатах Трамп также уделил внимание внешней политике, заявив о необходимости пересмотра стратегии США в отношениях с Украиной и сокращения поддержки в военном плане.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
#сша
#всу
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф