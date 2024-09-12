В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ

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После нападения боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области люди задыхались от желтого дыма. Об этом информирует РИА Новости.
Эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей.
По ее словам, когда сын прибыл в пункт временного размещения, его рвало в течение двух дней.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Минобороны России сообщили, что под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли более 350 человек, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей, семь боевых бронированных машин и другую военную технику.
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«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она.
По ее словам, когда сын прибыл в пункт временного размещения, его рвало в течение двух дней.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. В Минобороны России сообщили, что под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли более 350 человек, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей, семь боевых бронированных машин и другую военную технику.
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Дарья Осипова