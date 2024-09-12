Мобилизованный ВСУ рассказал о сдаче в плен после того, как их Stryker подбили

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Мобилизованный ВСУ Андрей Шульган рассказал, что сдался после того, как военные ВС России подбили бронетранспортер Stryker. Об этом информирует ТАСС.
«Нас из гранатомета подбили, и двигатель в «Страйкере» заглох», — рассказал солдат.
По его словам, он чудом уцелел после взрыва гранаты и решил бежать подальше, потому что вокруг все громыхало. Периодически военный останавливался, чтобы отдышаться, но после этого продолжал бежать.
Он рассказал, что неожиданно нашел записку с предложением сдаться в плен и в итоге принял решение это сделать.
По его словам, он попал на передовую, пройдя формальную медкомиссию и подготовку. В течение недели они с сослуживцами сидели там «на сухпайках» в лесу в самодельной «палатке» — под натянутой клеенкой. После этого их погрузили в БТР Stryker и повезли в лес. Однако до места назначения мобилизованные не доехали.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова