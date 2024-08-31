Лавров рассказал, ради чего ВСУ напали на Курскую область

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Мосты на Восток», что украинские военные напали на Курскую область ради набора пленных. Об этом сообщает RT.
По словам министра, в этом украинский лидер Владимир Зеленский признался сам.
Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что среди напавших на регион РФ множество иностранных наёмников, а может, и кадровых военных других стран.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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«Но то, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Достаточно так простодушно, наивно», — приводит слова Лаврова RT.
Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что среди напавших на регион РФ множество иностранных наёмников, а может, и кадровых военных других стран.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова