Российский военкор Котенок сообщил от отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта

Фото: iStock/chuanchai
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народнй республике (ДНР). Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, отметив, что информация ожидает подтверждения.
«По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», – заявил военный корреспондент.
Ранее стало известно, что бойцы добровольческого корпуса Министерства обороны РФ нашли клейматор в личных вещах нейтрализованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского пограничья. Его обнаружили в рюкзаке военнослужащего, погибшего в ходе атаки на российский регион.
Читайте также:
ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
Командир «Ахмата» раскрыл число погибших солдат ВСУ в Курской области
Армия России улучшила позиции в Волчанске
Александр Климов