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Российский военкор Котенок сообщил от отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта

31 августа 2024, 06:11
Фото: iStock/chuanchai

Фото: iStock/chuanchai

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народнй республике (ДНР). Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, отметив, что информация ожидает подтверждения.


«По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», – заявил военный корреспондент.

Ранее стало известно, что бойцы добровольческого корпуса Министерства обороны РФ нашли клейматор в личных вещах нейтрализованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского пограничья. Его обнаружили в рюкзаке военнослужащего, погибшего в ходе атаки на российский регион.

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#россия
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#военкор
Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске из Африки в Курскую область
31 августа 2024, 06:41

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» планируют переброску из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом сообщил командир формирования Виктор Ермолаев, передает Le Monde.
«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», – заявил Ермолаев.

По информации издания, ЧВК «Медведь» отправит в Курскую область 100 своих бойцов. При этом, уточняет командование, по результатам выполнения задач на родине они вернутся в Африку.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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#курская область
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#россия
#украина
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#нападение
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ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
Ганчев: ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
31 августа 2024, 05:11

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись на сватовско-купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
Улучшение позиций российских бойцов зафиксировали в районе поселка Синьковка. Ганчев отметил, что российские войска также продвигаются около трасс, соединяющих Купянск и Сватово.

Ранее стало известно о безуспешных попытка ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) организовать контратаку ВС РФ под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на штурмы командование ВСУ направляет малые маневренные группы, поддерживаемые артиллерией и бронетехникой.

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
#сво
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Армия России улучшила позиции в Волчанске
Ганчев: армия России улучшила позиции в Волчанске, проходят городские бои
31 августа 2024, 04:58

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции в Волчанске, проходят городские бои. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
Он напомнил, что речка Волча разделяет город на северную и южную части.

«Они контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города», – отметил он.

Глава российской администрации Харьковской области указал на то, что бойцы улучшают свои позиции в районе «именно жилой зоны».

Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ.

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#вс рф
#всу
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В Минобороны рассказали о подвиге командира ВСУ, неделю не допускавшего прорыв ВСУ
МО РФ: командир роты Барс-16 ВС РФ Дюдюкин неделю пресекал прорыв ВСУ
31 августа 2024, 04:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Командир роты Барс-16 ВС России Василий Дюдюкин совершил подвиг, пресекнув прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевого соприкосновения вблизи одного из взятых под контроль населенных пунктов. Ему удавалось неделю сдерживать противника, сообщили в Минобороны, информирует ТАСС.
Оказавшись на позиции, командир оценил условия местности и наиболее вероятные сценарии наступления ВСУ на группу, в связи с чем организовал эшелонированную оборону участка.

В результате подразделения ВСУ, имея численное превосходство, множество раз стремились прорвать российскую оборону, однако отличительные качества Дюдюкина позволили нанести значительный урон по личному составу, в результате чего противник утратил свое преимущество и отступил.

Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники ВСУ в Курской области.

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#курская область
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#вс рф
#минобороны рф
#военные
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Экс-советник Кучмы заявил об агонии властей Украины
Соскин: украинские власти в агонии из-за полного развала фронта
31 августа 2024, 03:16

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским испытывают агонию из-за полного развала фронта, причина которого связана с «национальным предательством». Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью», – написал Соскин.

По его мнению, в стране начинается «сценарий национального предательства», в частности, на красноармейском направлении. Соскин открыто заявляет, что Киев тщательно продумывал «откровенную сдачу Украины», так как большая часть управляющих страной некомпетентна и заинтересована в развале страны.

Ранее стало известно от отставке командующего Воздушными силами ВСУ, отреагировавшего на отставку цитатой Залужного.

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В вещах боевиков ВСУ в Курской области нашли ужасающие вещи
Военкор Коц: в личных вещах убитых под Курском боевиков ВСУ нашли клейматор
31 августа 2024, 00:31

Фото: iStock/Mitch Paige

В личных вещах убитых в Курской области боевиков ВСУ нашли ужасное орудие — клейматор с выбитым на нем украинским трезубцем. Об этом сообщил военкор «КП» Александр Коц. По его словам, орудие для выжигания клейма нашли бойцы добровольческого корпуса Минобороны РФ.
Коц пояснил, что клейматор нашли в рюкзаке у одного из ликвидированных боевиков во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области.
«Это самодельное клеймо с трезубцем украинским. Который, предполагается, накаливается на огне и… Кого они собирались клеймить? Ну, я думаю, что наших пленных или мирных граждан, которых они считали врагами», — отметил военкор.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал . Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей. Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.

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#насилие
#мид
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#новости
#всу
#наемники
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Сырский назначил Кривоножко на пост врио командующего ВС ВСУ после ухода Олещука
31 августа 2024, 00:02

Главком ВСУ Александр Сырский назначил на пост врио командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский уволил с этой должности Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16.
«Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — указано в сообщении.
До этого момента Кривоножко был командующм воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.

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#дороги
#военные
#депутат
#всу
#зеленский
#крушение
#пилоты
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На Западе раскрыли положение ВСУ на передовой
Меркурис: логистика ВСУ на передовой разрушается, бойцы покидают позиции
30 августа 2024, 23:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Логистика Вооруженных сил Украины(ВСУ) на передовой разрушается, тысячи украинских бойцов покидают свои позиции. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
«Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют», – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, ВСУ сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на Курскую область. Вследствие этого они потеряли еще больше территорий. По словам Меркуриса, провокация в Курской области – авантюра, которая ничего не принесла Украине.

Ранее британский специалист рассказал, что у Вооруженных сил Украины в Донбассе начался масштабный кризис, связанный с разрушением линий снабжения.

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#курская область
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СМИ сообщили о новых жалобах в рядах ВСУ
The Guardian: ВСУ у Красноармейска пожаловались на переброску солдат под Курск
30 августа 2024, 20:59

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На переброску части боевиков для нападения на Курскую область пожаловались ВСУ, которые находятся в районе Красноармейска, пишет The Guardian. По словам неназванного командира украинских неонацистов, ситуация быстро ухудшилась после нападения под Курском.
«Мы страдаем», — сказал боевик ВСУ.
Вместе с тем, по словам других украинских радикалов, дело не в нападении на российский регион, а в усталости военных, некоторые из которых ведут боевые действия с 2022 года.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа утром. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, вторжение на территорию РФ должно было отвлечь российских бойцов с Донбасса, но этого не произошло.

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