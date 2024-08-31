Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам представителя Кремля, доклады военных глава российского государства получает несколько раз в день или по мере необходимости, в том числе в ночное время суток. Уточняется, что Путин держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.
Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, желающим на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, желающим на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова